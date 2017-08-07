Кокорин: в ЛЕ спас Лодыгин, а затем сразу большое дерби — всё решил настрой

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Мы очень довольны. Сами видели, сколько пришло болельщиков. Это, наверное, рекордная посещаемость. Всем подарили праздник, и сами счастливы. Наверное, всем понравилось.
Думаю, всё решил настрой. До этого в Лиге Европы играли, и нас Юра Лодыгин спас. Там не получилось выиграть, а затем сразу первое большое дерби. Мы не могли просто так не выиграть и не забить. Отличный вечер получился», — сказал Кокорин в эфире шоу «8-16».
Кокорин: не дали «Спартаку» ни шанса, давно такой игры не было у «Зенита»