Кьеллини: Бонуччи? Пирло, Видаль и Погба тоже уходили из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал переход своего многолетнего партнёра по туринской команде и сборной Италии Леонардо Бонуччи в «Милан».
«Уход Бонуччи? Пирло и Видаль от нас уже уходили, и Погба тоже. Нужно время, чтобы привыкнуть к этому и подождать, пока освоятся новички. Возможно, наша игра что-то потеряла, но у нас сильнейшая атака. Может быть, Пьянич теперь отойдёт немного назад», — приводит слова Кьеллини интернет-портал Goal со ссылкой на интервью футболиста изданию La Stampa.
Кьеллини — о «Милане»: с девятью новыми игроками скудетто не выигрывают