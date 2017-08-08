Экс-защитник «Арсенала» Сендерос подписал контракт с «Хьюстоном»

Бывший защитник «Арсенала» и «Милана» Филипп Сендерос продолжит карьеру в MLS. Как сообщается на официальном сайте лиги, 32-летний швейцарец подписал контракт с «Хьюстон Динамо». Подробности сделки не разглашаются.
В прошлом сезоне швейцарец выступал за «Глазго Рейнджерс». Помимо «Арсенала» и «Милана» ранее защищал цвета «Серветта», «Грассхоппера», «Валенсии», «Астон Виллы», «Фулхэма» и «Эвертона». В составе «канониров» стал обладателем кубка и Суперкубка Англии. За сборную Швейцарии провёл 57 матчей.
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