«Спартак» — «Арсенал»: Пашалич готов сыграть весь матч

Новичок «Спартака» полузащитник Марио Пашалич рассказал о своей физической готовности в преддверии матча 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».
«Я готов сыграть завтра с «Арсеналом» все 90 минут, ведь я провёл предсезонку с «Челси». Мы занимались отлично. Уже больше месяца тренируюсь. Если тренер сделает на меня ставку, сыграю и следующие матчи в основе", — передаёт слова Пашалича корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Напомним, что 22-летний хорват дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче 4-го тура с «Зенитом» (1:5).
Пашалич за 20 минут игры с «Зенитом» сделал 100% точных передач