Роналду не вошёл в стартовый состав «Реала» на матч с «МЮ» за Суперкубок УЕФА

Стал известен стартовый состав «Реала» на матч с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА. Форвард «сливочных» Криштиану Роналду, который пропустил большую часть предсезонной подготовки команды,остался в запасе.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема.
Запасные: Касилья, Начо, Тео Эрнандес, Ковачич, Васкес, Асенсио, Роналду.
Матч «Реал» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Скопье (Македония) на стадионе «Филип II Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени.
«Манчестер Юнайтед» объявил стартовый состав на матч с «Реалом»