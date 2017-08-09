Бэйл: «Реалу» помогло то, что мы тренировались при температуре 38 градусов

Форвард «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА, а также прокомментировал слухи об интересе со стороны «красных дьяволов».
«Безусловно, приятно добавлять новые трофеи в коллекцию. Это был сложный матч, но мы хорошо сыграли и контролировали игру. Существенно помогло и то, что мы тренировались в Мадриде при температуре 38 градусов. Мы хотим продолжать побеждать, у нас всё ещё есть голод и желание.
Слухи об «МЮ»? Я сосредоточен на футболе и не отвлекаюсь на другие вещи. Я ничего не читаю, хотя люди говорят мне разное. Стараюсь набрать свою лучшую форму после того, как не играл на постоянной основе восемь или девять месяцев", — цитирует Бэйла BBC Sport со ссылкой на эфир BT Sport.
«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА