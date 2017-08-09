«Зенит» показал «Реалу», что тоже обыгрывал «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА

«Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в матче за этот трофей «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.
Петербургский «Зенит» в своём «твиттере» напомнил мадридскому клубу, что тоже обыгрывал «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА и победил с таким же счётом.
«Хорошая попытка, „Реал“, – говорится в сообщении, к которому прикреплён кадр с финальным счётом матча, прошедшего в 2008 году.
В прошедшей в Скопье игре у «Реала» голами отметились Карлос Касемиро и Иско. У «МЮ» единственный гол на счету Ромелу Лукаку.
«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА