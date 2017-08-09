Моуринью отдал свою медаль за участие в Суперкубке УЕФА юному болельщику «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью передал свою медаль, полученную за участие манкунианцев в матче за Суперкубок УЕФА, юному болельщику команды. «МЮ» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 1:2.
«Некоторые свои медали, полученные как за победы, так и за поражения, я не храню. Для болельщика эта медаль — просто космос. Это был ребёнок с футболкой „Манчестер Юнайтед“. Не имею понятия, откуда он приехал», — прокомментировал свой поступок Моуринью.
Видео момента с передачей медали можно посмотреть в «Твиттере».
Моуринью: если бы использовались видеоповторы, то в основное время была бы ничья