Эррера: «Манчестер Юнайтед» хочет бороться за каждый трофей в новом сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера после поражения от «Реала» (1:2) в матче за Суперкубок УЕФА отметил, что нет времени расстраиваться. В беседе с пресс-службой клуба испанец рассказал о целях, которые преследует команда.
«Премьер-лига стартует для нас в воскресенье, некогда расстраиваться. «Манчестер Юнайтед» будет бороться за каждый трофей в этом сезоне. Мы выиграли три трофея в прошлом сезоне, но выбыли из борьбы за золотые медали Премьер-лиги. Это наша цель в новом сезоне. У нас хорошая команда. «МЮ» играет в четырёх турнирах и хочет выиграть их», — сказал Эррера.
Первый матч в английской Премьер-лиге «МЮ» проведёт 13 августа с «Вест Хэм Юнайтед».
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