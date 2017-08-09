Гладилин: проблема не в Реброве, а обороне «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что проблема красно-белых не в Артёме Реброве, который в последнем матче РФПЛ с «Зенитом» пропустил пять мячей, а в обороне. Встреча 4-го тура завершилась со счётом 5:1 в пользу питерцев.
«Пора ли выпускать Александра Селихова? Понимаете, проблема не в Артёме Реброве. Он стоит сейчас ровно так же, как и в прошлом сезоне. Он на хорошем уровне играет, у него есть стабильность. Да, может Артём из девяток не вытаскивает, но весь вопрос в обороне. Комбаров и Ещенко очень теряются при скоростных атаках. В матче с «Краснодаром» не было Фёдора Смолова, поэтому им было проще, чем с «Зенитом». Защита «Спартака» просто не успевала за Александром Кокориным и остальными. Питерцы показали европейский уровень игры, поэтому спартаковцам будет крайне тяжело в Лиге чемпионов. Делаем вывод: Ребров не виноват. В «Спартаке» та же болячка, что и в ЦСКА: вся проблема в обороне», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.