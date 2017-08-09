«Спартак» — «Арсенал» (Тула) — 2:0. Видеообзор матча пятого тура РФПЛ

«Спартак» выиграл у тульского «Арсенала» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. «Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд.
В середине первого тайма Зе Луиш зацепился за мяч в центральном круге и сделал своевременную передачу на ход выскочившему из-за спин защитников Марио Пашаличу, тот вышел один на один и покатил мяч Квинси Промесу на пустые ворота.
На 85-й минуте после навеса с углового Сердар Таски головой скинул мяч с рикошетом от соперника к вратарской, а Зе Луиш ударом с лёта удвоил преимущество хозяев.
«Спартак» одержал 11-ю победу подряд на своём поле.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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