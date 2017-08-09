Сёмин: набранное очко с «Рубином» — уже хорошо. По крайней мере, не потеряли три

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от ничьей с казанским «Рубином» (1:1) в выездном матче пятого тура РФПЛ.
«Думаю, одно набранное очко — это уже хорошо. По крайней мере, не потеряли три. Ребята — молодцы, до последнего пытались забить. Нам пришлось выдвинуть вперёд Соломона Кверквелию, и он молодец, создал давление. Розыгрыш был нормальный, а в конечной стадии некому было завершить. А в целом ничья, наверное, закономерна», — сказал Семин в эфире программы «После футбола».
Сёмин: в обороне «Рубин» играет блестяще, Казань никак не возьмём…