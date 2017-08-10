Жемалетдинов: пенальти «Локомотиву» бил я, потому что так решил Бердыев

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от ничьей с «Локомотивом» (1:1) в домашнем матче пятого тура РФПЛ. Жемалетдинов забил своему бывшему клубу, реализовав пенальти.
«Конечно, чувствую разочарование… Пропускать на 92-й минуте очень обидно для любой команды. Победа в меньшинстве была бы логичной. «Локомотив» ничего не создал. В первом тайме мы доминировали на поле. Нашу игру сломало удаление, хотя мы и вдесятером боролись.
Почему я бил пенальти? Это было решение тренера», — цитирует Жемалетдинова сайт «Рубина».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.
«Рубин» — «Локомотив» — 1:1. Видеообзор матча