Фурсенко: люблю Дзюбу, но ему каждый раз нужно доказывать, что он лучший

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о том, что нападающий Артём Дзюба перестал проходить в основу команды.
«Что касается Дзюбы, то я тоже эмоциональный человек и тоже иногда взрываюсь. Есть конкуренция в команде, надо её выигрывать – только так может возникнуть прогресс. Я очень уважаю и люблю Артёма, но ему каждый раз на тренировке и на поле нужно доказывать, что он лучший», — сказал Фурсенко в интервью «Чемпионату».
В текущем сезоне РФПЛ Дзюба провёл на поле в общей сложности 202 минуты и не отметился результативными действиями.
Полное интервью с Сергеем Фурсенко читайте на «Чемпионате» в скором времени.
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