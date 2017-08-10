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Фурсенко: люблю Дзюбу, но ему каждый раз нужно доказывать, что он лучший

10 августа 2017, четверг. 07:00 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о том, что нападающий Артём Дзюба перестал проходить в основу команды.

«Что касается Дзюбы, то я тоже эмоциональный человек и тоже иногда взрываюсь. Есть конкуренция в команде, надо её выигрывать – только так может возникнуть прогресс. Я очень уважаю и люблю Артёма, но ему каждый раз на тренировке и на поле нужно доказывать, что он лучший», — сказал Фурсенко в интервью «Чемпионату».

В текущем сезоне РФПЛ Дзюба провёл на поле в общей сложности 202 минуты и не отметился результативными действиями.

Полное интервью с Сергеем Фурсенко читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Артём Дзюба Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
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