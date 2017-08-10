М. Фернандес: «Спартак» — главный соперник ЦСКА, победить его особенно важно

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после победы над «Тосно» в пятом туре РФПЛ (2:1) признался, что для его команды принципиально важно добиться успеха в противостоянии со «Спартаком» в шестом туре российского футбольного первенства.
«Мы надеемся выиграть. Мы проиграли им важный матч в конце прошлого чемпионата. Конечно, для нас особенно принципиально ответить победой на то поражение. «Зенит», «Локомотив», «Спартак» — это большие клубы. Против них тяжело играть, и это особенные матчи. «Спартак» — наш главный соперник, победить его особенно важно. Знаю, какую радость победа над «Спартаком» приносит нашим болельщикам", — цитирует игрока «Р-Спорт».
«Мы довольны победой над «Тосно». Она была очень важна для нас после поражения от «Рубина» в предыдущей игре. Теперь все наши мысли о дерби», — подчеркнул Фернандес.
Встреча ЦСКА и «Спартака» состоится 12 августа и начнётся в 17:30 мск.