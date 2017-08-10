«Торино» возьмёт у «Ювентуса» Ринкона в аренду за € 2 млн

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Торино». Как сообщает сайт журналиста Джунлуки ди Марцио, клубы достигли договорённости об аренде 29-летнего игрока за € 2 млн. Причём «Торино» получит право обязательного выкупа венесуэльского футболиста за € 7 млн, если тот проведёт определённое количество матчей.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Ринкону со стороны «Зенита» и «Спартака». Хавбек перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» за € 8 млн в январе 2017 года, подписав контракт на три с половиной года. В общей сложности в минувшем сезоне Серии А хавбек провёл 29 матчей (16 за «Дженоа», 13 за «Ювентус») и отдал 3 результативные передачи.
Ринкон, которым интересовались «Спартак» и «Зенит», может перейти в «Аталанту»