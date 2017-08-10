Бикфалви: «Урал» мог показать больше в игре с «Зенитом», но результат хороший

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви в беседе с пресс-службой клуба прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1), который был сыгран 9 августа.
«Мы играли с очень серьёзным соперником, «Зенит» очень опасная команда. Первые минуты привыкали к игре, затем адаптировались и начали показывать свой футбол. Во втором тайме могли и нужно было играть выше, не прижиматься к своим воротам, но это футбол. Так бывает, пропустили гол, хотя в целом результат хороший. «Урал» мог показать больше, но, учитывая класс и силу соперника, я думаю, что это хороший результат.
Мы не думаем о «Зените» или кто у них отбирал очки. Мы в каждой игре стараемся набирать очки для себя. В данном матче набрали важные очки для «Урала».
Команда находится в хорошем физическом состоянии. Лично мне очень нравится играть в таком напряжённом графике. Впереди матч против «Арсенала», потом ЦСКА, «Локомотив». Мне нравится такой график, я хочу так играть.
«Урал» не мог отобрать очки у «Зенита» 25 лет? Времена меняются. У нас хорошая команда, мы можем улучшить нашу игру. Нам нужно продолжать работать. Думали ли о реванше за поражение на «Крестовском» в прошлом сезоне? Нет, я даже не думал об этом матче. Не люблю вспоминать о прошлом. Нужно двигаться вперёд и думать о следующих матчах», — сказал Бикфалви.