Экс-защитник «Анжи» и «Кубани» Шандау перешёл в хихонский «Спортинг»

Защитник Шандау, известный в России по выступлениям за «Кубань» и «Анжи», продолжит карьеру в Испании. 29-летний футболист подписал контракт с хихонским «Спортингом». Договор бразильца рассчитан на два года. Об этом сообщается на сайте «Спортинга».
На протяжении карьеры Шандау играл за «Гуарани», «Атлетико Паранаэнсе», «Флуминенсе», «Гремио Баруэри», «Сан-Паулу», лиссабонский «Спортинг». С 2013 по 2016 год выступал за «Кубань», а с 2016 по 2017 год за «Анжи».
Фото Шандау в футболке хихонского «Спортинга» можно посмотреть в «Твиттере».
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