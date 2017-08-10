Гарай сказал тренеру «Валенсии», что хочет покинуть клуб

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил главному тренеру команды Марселино, что хочет сменить клуб, утверждает Cadena Ser.
Аргентинский футболист планирует вернуться в Россию, где он ранее выступал за «Зенит». Сине-бело-голубые продали его в «Валенсию» летом 2016 года за € 24 млн. В испанском клубе его зарплата намного ниже той, что ему предлагает «Спартак». Кроме того, недавно сообщалось, что «Зенит» также заинтересован в возвращении футболиста.
Ранее появились сведения о том, что «Спартак» предложил «Валенсии» за Гарая € 20 млн, а 30-летнему игроку — зарплату в размере около € 5 млн в год.
Гарай не тренируется в общей группе «Валенсии»