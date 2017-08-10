Гарай не тренируется в общей группе «Валенсии»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай в настоящее время не занимается в общей группе своего клуба. Как сообщает Superdeporte, аргентинский футболист тренируется по индивидуальному плану из-за мышечных болей. Кроме того, отмечается, что Гарай почти на протяжении всего межсезонья жаловался на болевые ощущения.
Ранее в СМИ сообщалось, что защитник может в ближайшее время перейти в «Спартак». По некоторым данным, красно-белые предложили «Валенсии» за Гарая € 20 млн, а самому игроку — зарплату в размере около € 5 млн в год.
Также появилась информация, что 30-летний футболист может вернуться в «Зенит», за который он уже выступал с 2014 по 2016 год.
Источник: «Зенит» может сорвать переход Гарая в «Спартак»