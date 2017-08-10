Эрнани: не верю, что Манчини не любит бразильских игроков

Полузащитник «Зенита» Эрнани, который перешёл на правах аренды в «Сент-Этьен», сообщил, что переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» сыграл важную роль в его решении продолжить карьеру в Лиге 1, а также прокомментировал разговоры о том, что главный тренер питерской команды Роберто Манчини не любит бразильских игроков.
«Переход Неймара в «ПСЖ», безусловно, сыграл важную роль в моём решении перейти в «Сент-Этьен». Он является звездой мирового футбола, одним из лучших игроков мира. Своим переходом Неймар привлёк внимание к Франции. Команды в этой стране уже имеют в своих составах топ-игроков. Приход Неймара поможет росту местного футбола и привлечёт внимание болельщиков. Надеюсь, что встречусь с ним на поле и выйду победителем в дуэли с ним.
В «Зенит» я перешёл зимой этого года, и у меня всё ещё есть пятилетний контракт с клубом. В России мне представили очень интересный проект, но после этого произошла смена главного тренера и тренерского штаба, в связи с чем планы изменились. Нынешний тренер команды Роберто Манчини сказал, что рассчитывает на меня. Однако я чувствовал, что не имел бы в команде преимущества. Плюс появились некоторые предложения, и я решил, что аренда станет наиболее подходящим вариантом для моей карьеры. Разговоры о том, что Манчини не любит бразильских игроков? Я в это не верю», — цитирует Эрнани Vavel.