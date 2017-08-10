Шалимов: «Краснодару» надо добиться положительного результата в игре с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от выездного матча пятого тура РФПЛ с «Ахматом».
«Выезд в Грозный тяжёлый всегда, при любых игроках и тренерах. Нам надо очень сконцентрированно и правильно сыграть, добиться положительного результата. Не думаю, что желание реабилитироваться за неудачи в прошлом туре сегодня закрепостит игроков. Чемпионат длинный, мы в самом начале. «Ахмат» проиграл, а мы не выиграли дома. За «Ахмат» говорить не хочу и не буду, а мы постараемся жить сегодняшним днём. О прошлой игре уже забыли, проанализировали её, сделали выводы и сейчас готовимся к новой игре», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Краснодар». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.