«Краснодар» выиграл у «Ахмата» благодаря голу Игнатьева в компенсированное время

В матче 5-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» в Грозном одержал победу со счётом 3:2 над «Ахматом».
«Краснодар» открыл счёт в начале второго тайма — на 53-й минуте Александр Мартынович отправил мяч в сетку ворот хозяев. Отыгрался «Ахмат» на 73-й минуте — счёт сравнял новичок команды Исмаэл, сумевший забить через несколько минут после выхода на замену. Тем не менее несколько минут спустя гости вновь вышли вперёд — отличился Виктор Классон.Сравнять счёт во второй раз хозяева поля сумели на 90-й минуте, когда точным ударом отметился Антон Швец. Однако последнее слово осталось за «Краснодаром» — уже в компенсированное время победу «быкам» принёс Иван Игнатьев.
В таблице РФПЛ «Краснодар» (10 очков) располагается на третьей строчке, а «Ахмат» (9), проигравший второй матч кряду, занимает седьмое место.
Посмотреть голы матча «Ахмат» — «Краснодар» можно в «Твиттере» РФПЛ.