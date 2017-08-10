Сборная Ирана отстранила двух футболистов за игру против израильского клуба

Иранские полузащитники греческого клуба «Паниониос» Эхсан Хаджсафи и Масуд Шоджаеи, которые приняли участие в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Маккаби» из Тель-Авива (0:1), отстранены от участия в матчах за национальную команду, сообщает AFP.
«Шоджаеи и Хаджсафи больше нет места в сборной Ирана, поскольку они пересекли красную линию своей страны. У них есть финансовые контракты со своим клубом и обязательство играть в составе этой команды, но участвовать в матче с представителем страны с омерзительным режимом… Это неприемлемо для иранского народа», — сказал заместитель министра спорта Ирана Мохаммад Реза Даварзани.
Отмечается, что оба игрока отказались принять участие в первой встрече «Паниониоса» с «Маккаби» (0:1), которая состоялась в Израиле, несмотря на штрафы и давление со стороны своего клуба.
На счету 27-летнего Хаджсафи 82 матча и шесть голов в составе сборной Ирана, 33-летний Шоджаеи провёл 68 игр в составе национальной команды и забил восемь голов.