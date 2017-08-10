Шалимов: по своим характеристикам Игнатьев — настоящий нападающий

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал гостевую победу над «Ахматом» (3:2) в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Напомним, 18-летний воспитанник воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев стал автором победного гола в компенсированное время.
«Игра команды мне нравилась временами. Не понравилось, что, когда мы вели в счёте, глубоко садились и начинали просто отбиваться, не могли выйти в контратаку, взять под контроль мяч. Когда „Ахмат“ сравнял счёт, всё поменялось: мы опять взяли мяч под контроль, имели моменты и повели в счёте. Потом опять была какая-то растерянность.
Выезд тяжёлый. В целом борьба была достаточно корректная, пусть и был эпизод, когда немного завелись наш игрок и игрок соперника. Но игра была мужская. То, что мы выиграли, забив два гола в контратаках, — это только на выезде возможно. Когда мы играем дома, у нас почти таких моментов не бывает. Рады, что завершили контратаки и выиграли этот тяжелейший матч.
Понравилась игра Игнатьева. Он выполнил всё, о чём его просили. По своим характеристикам это настоящий нападающий. Умеет правильно открываться, быстрый, настырный — это то, что нам нужно в отсутствие наших старших нападающих. Довольны тем, как он сыграл, тем более довольны его голом в концовке», — заявил Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео гола Игнатьева можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.