Бутенко: драки между Мамаевым и Родолфо не было, нигде это не было отражено

Инспектор матча 5-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Краснодар» (1:1) Андрей Бутенко сообщил, что драки в подтрибунном помещении «Ахмат-Арены» в перерыве встречи не было. Ранее сообщалось о потасовке в подтрибунном помещении после стычки на поле защитника хозяев Родолфо и полузащитника гостей Павла Мамаева.
«Мамаев принёс извинения Родолфо, тот их принял. И когда арбитр свистнул на перерыв, Родолфо первый убежал в раздевалку, а Мамаев и все остальные игроки ушли так же спокойно. Возможно, и была какая-то словесная перепалка, но не более того. Никакой драки в подтрибунном помещении не было: какой-то игрок сказал что-то Мамаеву, мол, аккуратней, и на этом всё закончилось», — цитирует Бутенко ТАСС.
По словам Бутенко, о том, что никакого конфликта в подтрибунном помещении не было, ему сообщили арбитры. «Ни в протоколе, нигде это не было отражено. Второй тайм проходил абсолютно спокойно. Там была идеальная атмосфера как на футбольном поле, так и на трибунах, а также в подтрибунном помещении», — отметил инспектор.