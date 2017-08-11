«Зенит» отказался от услуг Гарая

Около месяца назад кандидатура защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая была предложена агентом игрока Жоржем Мендешом «Зениту», сообщает «Спорт-экспресс». Гарай, которому в этом году исполнится 31 год, не вписывается в концепцию клуба – в итоге от его услуг отказались.
Накануне интернет-издание El Gol Digital сообщило, что «Зенит» может сорвать переход Гарая в «Спартак». Отмечалось, что «Зенит» готов предложить «Валенсии» за Гарая € 23 млн и Хави Гарсию.
По последним данным, Гарай близок к подписанию контракта со «Спартаком».