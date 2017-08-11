Агент Жорже Мендеш покинул Валенсию, уладив детали перехода Гарая

Жорже Мендеш, агент защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, покинул Валенсию, где провёл переговоры о переходе аргентинского футболиста в московский «Спартак».
По информации испанского издания Super Deporte, сделка о трансфере футболиста практически закрыта, в ходе встречи с представителями «Валенсии» были обговорены последние детали перехода аргентинца.
Как сообщалось ранее, «Валенсия» планирует получить порядка € 20 млн в качестве компенсации, и эти средства потратит на другого футболиста, способного заменить Гарая. В прессе фигурирует имя бразильского защитника «Арсенала» Габриэла Паулисты.
Агент Жорже Мендеш в Валенсии ведёт переговоры о переходе Гарая в «Спартак»