«Тюмень» объявила о расторжении контракта с главным тренером

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко покинул команду. Клуб и специалист расторгли действующий контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт «Тюмени».
65-летний специалист возглавил «Тюмень» в июле 2015 года. В первом же сезоне под его руководством команда заняла восьмое место в ФНЛ. В сезоне-2016/2017 сибиряки заняли девятое место. Всего под руководством Ивченко «Тюмень» провела 85 матчей в первенстве и Кубке страны (29 побед, 23 ничьи и 33 поражения).
Готовить «Тюмень» к поединку 8-го тура ФНЛ против «Олимпийца» будет исполняющий обязанности главного тренера Евгений Маслов. Пока тюменцы занимают последнее место в турнирной таблице, имея всего 3 очка после 7 туров.
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