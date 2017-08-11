Швец: мой гол? Это вообще не важно, он не помог «Ахмату» заработать очки

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец, записавший на своей счёт первый мяч за грозненский клуб, поделился комментариями о домашнем матче 5-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:3).
«Нам нужно собраться и в следующем матче просто умереть на поле. Мы не заслуживали эти два поражения, ни с «Уфой», ни с «Краснодаром». Забитый мной мяч? Это вообще не важно, он не помог команде заработать очки, работаем дальше. Мы едины, одна команда — с тренером и президентом. Все вместе мы сможем перевернуть эту ситуацию», — цитирует Швеца пресс-служба «Ахмата».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».
Даудов: у «Ахмата» есть характер — значит будут и победы