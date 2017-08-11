Эрнани: Молло посоветовал мне перейти в «Сент-Этьен»

Бразильский полузащитник Эрнани, который перешёл из «Зенита» в «Сент-Этьен» на правах аренды до конца текущего сезона, рассказал, кто посоветовал ему перебраться во Францию.
«Чувствую себя хорошо и хочу помочь клубу добиться тех задач, которые стоят перед ним. Йоан Молло был моим партнёром по „Зениту“, он посоветовал мне дать согласие перейти в „Сент-Этьен“, это великий клуб.
Могу выступать на любой позиции в полузащите, в итоге выбор остаётся за тренером. Хочу помогать партнёрам забивать и помочь «Сент-Этьену» быть как можно выше в таблице", — цитирует Эрнани пресс-служба клуба.
Эрнани: хочу оправдать доверие «Сент-Этьена», это клуб с великой историей