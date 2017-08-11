Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано сегодня прибудет в Стамбул, чтобы пройти медицинский осмотр для «Фенербахче» и продолжить переговоры по контракту. Об этом сегодня сообщил официальный сайт турецкого клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» отклонил первое предложение «Фенербахче», однако в итоге стороны договорились об аренде с правом выкупа.
На прошлой неделе Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба: «Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть. В следующем году пройдёт чемпионат мира. Мечтаю стать его частью».
«Фенербахче»: Жулиано вылетел в Стамбул для прохождения медосмотра