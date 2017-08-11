Педро не поможет «Челси» в матче с «Бёрнли», участие Мозеса под вопросом

Нападающий «Челси» Педро Родригес пропустит первый матч сезона-2017/18 английской Премьер-лиги с «Бёрнли», а участие полузащитника Виктора Мозеса в этой игре под вопросом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер лондонцев Антонио Конте.
«Педро недоступен для завтрашнего матча. Во встрече за Суперкубок Англии с «Арсеналом» он повредил лодыжку. Также под вопросом участие в матче Мозеса. А вот Рюдигер может появиться на поле.
Капитаном будет Гари Кэхилл. Он провёл много матчей за «Челси» и был единственным кандидатом для меня», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
Матч «Челси» — «Бёрнли» состоится 12 августа. Начало – в 17:00 мск.
«Манчестер Сити» — фаворит АПЛ-2017/18 согласно котировкам