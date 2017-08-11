Калошин: повод назначить пенальти в ворота «Арсенала» после падения Зе Луиша был

Делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал эпизод с падением нападающего «Спартака» Зе Луиша в штрафной тульского «Арсенала» в матче 5-го тура РФПЛ.
«На 38-й минуте в чужой штрафной упал Зе Луиш. Повод назначить пенальти был. Это фол по неосторожности со стороны игрока „Арсенала“, не видевшего нападающего.
Безусловно, это пенальти без дисциплинарных санкций. Был удар по ногам — это нарушение правил. Не было такого, чтобы Зе Луиш поставил ногу поперёк движения оппонента, он сыграл в мяч и получил удар от защитника", — заявил Калошин в эфире программы «Свисток».
Напомним, что «Спартак» на своём поле одержал победу над «Арсеналом» со счётом 2:0.
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