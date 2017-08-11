Зырянов: «Спартак» приезжает в Петербург со страхом, с ватными ногами

Полузащитник «Зенита-2» Констатин Зырянов высказал мнение по поводу поражения «Спартака» со счётом 1:5 в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
«Всё нормально. Мы же их каждый год тут обыгрываем. Они приезжают в Петербург со страхом, с ватными ногами. Просто игроки, которые выступали на Кубке конфедераций, устали, им было тяжело. Глушаков не бежит, Комбаров. Во втором круге посмотрим, как будет выглядеть „Спартак“. ЦСКА? У них очень короткая «скамейка». Стадион построили, но нужно попадать в Лигу чемпионов. А состав-то не молодеет. Сейчас играют в пять защитников. Со стороны может показаться, что сами футболисты попросили перейти на игру в пять защитников.
«Зениту» будет тяжело. Ребята приехали из Аргентины, а тут Хабаровск, Екатеринбург. Думали легко обыграть тот же «Урал». А это столица Северного Урала. Да и накрутили их после матча прошлого сезона – Бикфалви же удалили в Петербурге. Хотя какие могут быть у «Зенита» проблемы… Самая длинная скамейка запасных. Чемпионами станем», — заявил Зырянов в интервью «Фонтанке».