Балотелли и Снейдер не помогут «Ницце» во встрече с «Наполи»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что новичок команды Уэсли Снейдер и нападающий Марио Балотелли пропустят первую встречу с «Наполи» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов из-за повреждений. Названные футболисты не приняли участия и в домашнем матче с «Труа» во втором туре Лиги 1, проигранном со счётом 1:2.
«Мы не ожидаем их возвращения к матчу в «Наполи», и надеяться на то, что они смогут нам помочь, скорее всего, бесполезно», — сообщил специалист после поражения от «Труа».
Также «Ницца» не сможет рассчитывать в Неаполе и на поддержку французских болельщиков, продажа билетов гражданам этой страны запрещена властями Италии по соображениям безопасности.
Граждане Франции не смогут посетить игру «Ниццы» в Неаполе