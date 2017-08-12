175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Армаш подписал контракт с «Анжи»

12 августа 2017, суббота. 10:24 Футбол

Защитник Игорь Армаш на правах свободного агента перешёл в «Анжи». 29-летний игрок подписал однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба из Махачкалы.

Футболист сборной Молдавии начал профессиональную карьеру в кишинёвском «Зимбру», в котором выступал с 2007 по 2008 год. В сезоне-2009 Армаш защищал цвета шведского «Хаммарбю». С 2010 года играл за краснодарскую «Кубань», которая и была его последним клубом.

Новичок «Анжи» в течение последних девяти лет выступает за сборную страны и имеет в активе 47 матчей.

Агент: надеюсь, через несколько дней Армаш подпишет контракт с «Анжи»
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Игорь Армаш Трансферы
Новости. Футбол
12 августа 2017, суббота
11:01 Более 1600 сотрудников будут обеспечивать безопасность на матче ЦСКА – «Спартак»
10:56 Акинфеев принял участие в тренировке ЦСКА в преддверии матча со «Спартаком»
10:51 СМИ: Зидан продлил контракт с «Реалом»
10:50 Хави Гарсия в субботу прибудет в Севилью для завершения перехода в «Бетис»
10:38 Гвардиола: надеюсь, в будущем сезоне «МС» не потратит столько же, как этим летом
10:24 Армаш подписал контракт с «Анжи»
10:24 «Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» за € 1 млн с опцией выкупа за € 6 млн
10:16 Икарди – о возвращении в сборную: сделаю для тебя всё, дорогая Аргентина
10:14 Вернблум: ЦСКА — «Спартак» — главное противостояние в российском футболе
10:00 «Черноморец» подписал контракт с сыном главного тренера сборной России
09:53 «ПСЖ» может предложить «Монако» за Фабиньо € 60 млн
09:16 Геркус: переход Неймара противоречит как духу футбола, так и правилам ФФП
09:00 Геркус: новый нападающий в «Локомотиве» будет, но это не Дзюба
08:50 Бубнов: «Спартак» может заменить почти весь состав, у ЦСКА такой возможности нет
08:35 Каррагер: если Коутиньо уйдёт из «Ливерпуля», поднимется бунт
08:10 Наставник «Кемницера»: хотим показать крутую игру против «Баварии»
07:40 Хедира: состав «Ювентуса» этим летом стал лучше, чем был в прошлом году
07:13 Зюле: матч с «Баварией» для «Кемницера» — игра всей жизни
07:00 15 самых красивых болельщиц чемпионата России по футболу. Фотообзор
06:35 Гуллит: в «ПСЖ» Неймар будет в шоколаде до конца жизни
06:09 «ПСЖ» отпустит Матюиди в «Ювентус» при условии покупки Фабиньо
05:59 Чех: «Арсенал» хорошо начал матч с «Лестером», но потом совершил ошибки
05:52 Ляказетт: в Англии и во Франции защитники совершенно по-разному опекают меня
05:21 Абидаль посоветовал Мбаппе остаться в «Монако»
04:44 Жиру: я остаюсь в «Арсенале»
04:03 Балотелли и Снейдер не помогут «Ницце» во встрече с «Наполи»
03:41 Варди: три гола на выезде — это позитивный результат для «Лестера»
03:24 Главный тренер сборной Англии Саутгейт просмотрит в деле Руни и Харта
02:26 «Саутгемптон» не получил официальных предложений о переходе ван Дейка
02:10 «Барселона» намерена увеличить предложение о трансфере Дембеле до € 140 млн
01:16 Жиру: знал, что у меня будет шанс в игре с «Лестером»
00:55 Шекспир: «Лестер» проявил характер и дух, но у «Арсенала» игроки мирового класса
00:48 Глава Красногорска возмутился судейством в матче «Зоркий» — «Металлург»
00:44 «Сампдория» согласилась на условия «Гремио» по переходу Луана
00:39 Алемани: переговоры со «Спартаком» по Гараю были, но никаких договорённостей нет
00:20 Венгер: в этом сезоне каждое потерянное очко может дорого стоить
00:09 Сапата, которым интересуется «Локомотив», склоняется к варианту с «Сампдорией»
00:00 Жонатас близок к переходу из «Рубина» в «Локомотив»
11 августа 2017, пятница
23:39 «Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ
23:38 «Лион» выиграл у «Ренна», одержав вторую кряду победу на старте сезона
23:11 Тренер молодёжного «Спартака»: владели инициативой, не реализовали свои моменты
23:04 Гилерме: когда при 0:1 сравниваешь счёт в концовке, то ощущения как от победы
23:04 Паршивлюк: не очень приятно играть то на искуственном газоне, то на естественном
22:51 Зырянов: Игнашевич мне говорит: «Я ещё хочу играть, не хочу сидеть на скамейке»
22:35 Геркус: необходимо наладить взаимодействие между «Локомотивом» и «Казанкой»
Все новости RSS
Партнерский контент