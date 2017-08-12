Армаш подписал контракт с «Анжи»

Защитник Игорь Армаш на правах свободного агента перешёл в «Анжи». 29-летний игрок подписал однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба из Махачкалы.
Футболист сборной Молдавии начал профессиональную карьеру в кишинёвском «Зимбру», в котором выступал с 2007 по 2008 год. В сезоне-2009 Армаш защищал цвета шведского «Хаммарбю». С 2010 года играл за краснодарскую «Кубань», которая и была его последним клубом.
Новичок «Анжи» в течение последних девяти лет выступает за сборную страны и имеет в активе 47 матчей.
Агент: надеюсь, через несколько дней Армаш подпишет контракт с «Анжи»