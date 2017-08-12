Гвардиола: надеюсь, в будущем сезоне «МС» не потратит столько же, как этим летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о больших трансферных затратах клуба нынешним летом. По данным британских СМИ, клуб потратил порядка £ 220 млн на приобретение шестерых новичков перед новым сезоном.
«Думаю, эти траты носят непостоянный характер. Рано или поздно с ними будет покончено. Надеюсь, что в следующем сезоне мы не потратим столько же, как этим летом. Летом была ситуация, когда у шести игроков нашей команды истекли контракты. К тому же в последние шесть или семь лет «Манчестер Сити» не покупал крайних защитников, а делать это необходимо.
Мы нуждались в затратах, поскольку в прошлом сезоне у нас была одна из самых возрастных команд не только в Премьер-лиге, но и в Европе. Мы не могли решить эту проблему с теми игроками, которые были в клубе. Однако наше решение не заключается в том, чтобы менять игроков каждый сезон. Некоторые игроки из нынешнего состава останутся в «Манчестер Сити» на долгое время», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.