«Бешикташ» объявил о переходе Меделя из «Интера»

«Бешикташ» на своём официальном сайте объявил о достигнутом соглашении с «Интером» по переходу защитника Гари Меделя в турецкий клуб.
Контракт «Бешикташа» с Меделем рассчитан на три года. По данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила € 3 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что к 30-летнему футболисту сборной Чили проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».
Напомним, что Медель перешёл в «Интер» в 2014 году из «Кардифф Сити» и в составе итальянской команды провёл 109 матчей.
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
Медель, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», продолжит карьеру в «Бешикташе»