Гончаренко: ветераны в ЦСКА стонут — когда же, наконец, будем отдыхать?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о плотном графике команды в связи с участием в еврокубковых турнирах в нынешнем сезоне.
«Плотный график осенью? Столь насыщенного календаря действительно ещё не было. Но такое плотное расписание матчей не только у нас. Мы качественно поработали на сборах, и теперь прежде всего необходимо правильно поддерживать команду в хорошем состоянии, чтобы футболисты подходили к очередному матчу максимально свежими. Будут паузы для матчей сборных, в это время тоже можно качественно поработать. Очень важный момент: даже если команда на каком-то этапе находится не в лучшем состоянии, всё равно надо стараться брать максимум очков. Иными словами, в этот период можно сыграть плохо, но побеждать всё равно необходимо», — приводятся слова Гончаренко в предматчевой программке к игре ЦСКА со «Спартаком».
«Ветераны, конечно, стонут: «Мы все тренируемся и играем, когда же, наконец, будем отдыхать?» Вы сами видели, как Василий Березуцкий после ответной игры с АЕК обратился к моему сыну, мол, поспособствуй, чтобы нам дали выходной», — с улыбкой добавил тренер.