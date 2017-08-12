Жулиано: моё единственное ожидание — внести свой вклад в успехи «Фенербахче»

Полузащитник Жулиано прокомментировал переход из «Зенита» в «Фенербахче». Бразильский футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года.
«Спасибо „Фенербахче“за предоставленную возможность, за веру в меня. Моё единственное ожидание — внести свой вклад в успехи „Фенербахче“. Хочу помочь команде голами и передачами, хочу показывать свой лучший футбол.
Внимание и любовь болельщиков делают меня счастливым. Спасибо за приятные сообщения со словами поддержки. Я чувствую страсть фанатов «Фенербахче» и хочу поблагодарить их за доверие. Мы можем добиться многого вместе", — цитирует Жулиано сайт «Фенербахче».
Жулиано официально подписал контракт с «Фенербахче» на четыре года