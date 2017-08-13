Обамейянг: хотел бы вернуться в «Милан», но что я могу сделать, если фаны спят?

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг сообщил, что хотел бы вернуться в «Милан», однако многое зависит от болельщиков команды.
«Я бы хотел вернуться, но если болельщики спят, что я могу сделать?» — сказал Обамейянг во время прямой трансляции на своей странице в «Инстаграме».
Ранее спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли подтвердил, что Обамейянг входит в сферу интересов россонери наряду с нападающим «Фиорентины» Николой Калиничем и форвардом «Челси» Диего Костой.
Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.