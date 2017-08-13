Мане: при всём уважении к «Уотфорду», «Ливерпуль» должен был побеждать

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал ничейный результат в матче с «Уотфордом» (3:3) в первом туре чемпионата Англии.
«При всём уважении к „Уотфорду“, мы должны были выиграть, мы лучше сыграли. Но это футбол, а мы профессионалы. Мы примем этот результат, забудем о нём и будем готовиться к следующему матчу.
Мы должны были лучше защищаться, хоть это и сложно делать против длинных забросов. Нам не повезло, но оправданий мы не ищем — все были готовы выйти на поле», — приводит слова Мане пресс-служба «Ливерпуля».
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