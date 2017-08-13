Исхаков: «СКА-Хабаровск» в состоянии остаться в РФПЛ, а потом прибавить

Бывший мэр Казани и экс-полпред президента РФ в Дальневосточном округе Камиль Исхаков после матча 6-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (1:1) ответил на вопрос о своём визите в Хабаровск.
«Увидел и город, и людей, которые принимают сегодня ключевые решения в регионе. Мы встретились с главой края Вячеславом Ивановичем Шпортом. Знакомы давно, отношения тёплые. Вместе смотрели футбол, вместе осмотрели Хабаровск, который хорошеет и развивается. Я люблю футбол, мне хотелось, чтобы клуб региона, в котором я жил и работал, попытался добиться чего-то значимого. При поддержке краевых властей мы попытались поднять СКА классом выше. Тем более тогда в соседнем Владивостоке был настоящий футбольный бум, вызванный выходом местного клуба в РФПЛ. Я считал, что Хабаровск достоин того же.
Перспективы у СКА хорошие. Глава края заинтересован в успехах и развитии футбола. Его заместитель, Аркадий Николаевич Мкртычев, курирует клуб. Оба руководителя очень внимательны к нуждам команды и хотят, чтобы «СКА-Хабаровск» развивался. Моё мнение — команда в состоянии сохранить место в Премьер-Лиге, а потом прибавить. Прогресс, как мне объяснили, уже виден — и в игре, и в развитии. «Рубин» очень хотел увезти три очка из Хабаровска, но в итоге был вынужден спасать матч. Его результат, считаю, закономерен», — цитирует Исхакова сайт СКА.