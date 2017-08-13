Сёмин: в игре с «Тосно» навалы «Локомотива» не могли привести ни к чему

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от поражения в матче шестого тура РФПЛ с «Тосно», а также отметил, что клубу необходимо приобрести нападающего. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Поражение закономерно. Мы отошли от комбинационной игры. Стали играть верхом, особенно после гола. Навалы не могли ни к чему провести – у соперника высокие футболисты. Моменты появлялись, когда комбинировали на фланге, и то не много. У «Тосно» хорошая команда, которая нам мешала, но нужно было гнуть свою линию, играть в свой футбол.
Нападающий? У нас Фарфан – больной, Ари надолго выбыл. Нужно приобретать. По кандидатурам – это уже руководители должны думать. Необходимость в нападающем видна невооружённым взглядом», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.