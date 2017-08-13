Парфёнов: было бы странно играть с «Локомотивом» в открытый футбол

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Железнодорожники» потерпели первое поражение в турнире.
«Да, по качеству игры иногда мы выглядели лучше, чем сегодня, но при этом не набирали очков. На этот раз мы своим старанием заслужили три очка. Спасибо моим игрокам. Всё-таки мы ехали к лидеру чемпионата, который ещё ни разу не уступил в этом сезоне. Было бы странно играть с ними в открытый футбол», — передаёт слова Парфенова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Сёмин: то, что «Локомотиву» нужно усиление, ясно всем