Лукаку: «МЮ» нужно продолжать работу над планом Моуринью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от домашней победы над «Вест Хэм Юнайтед» (4:0) в матче первого тура английской Премьер-лиги, а также выразил мнение, что команде нужно продолжать работу над планом главного тренера Жозе Моуринью. В этой встрече форвард забил два гола.
«Играть перед такими болельщиками – это исполнение моей мечты, но самой главное – сегодня мы взяли три очка. Играя за «Манчестер Юнайтед», ты должен выполнять свою работу. Моя работа заключается в том, чтобы забивать голы.
Тренер хочет, чтобы я был лидером команды и создавал как можно больше моментов. Мы усердно работаем на тренировках, и это приносит свои плоды.
Болельщики хотят видеть привлекательный футбол, и мы должны придерживаться их точки зрения. Сегодня они будут довольны. Это только начало сезона, нужно продолжать работу над выполнением плана тренера», – цитирует Лукаку BBC Sport.