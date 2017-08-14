Бубнов: не готов назвать «Зенит» чемпионом, но к этому всё идёт

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 6-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0).
«Петербуржцы изначально были фаворитами, а после удаления Ризвана Уциева матч и вовсе можно было заканчивать. В меньшинстве отыграться в гостях у «Зенита» практически невозможно, хотя не считаю этот эпизод ключевым. И в полных составах хозяева имели игровое преимущество и сумели реализовать один момент. К тому же было видно, что команда Манчини серьёзно отнеслась к сопернику, внимательно следила за его контратаками, о чём в перерыве говорил Кузяев. Заметно, что итальянец не даёт подопечным спуску, строго спрашивает с них за ошибки, и в итоге они реабилитировались за ничью с «Уралом».
У «Зенита» был шанс возглавить таблицу, ведь «Локомотив» свой матч к тому времени уже проиграл. Турнирная ситуация такова, что конкуренты вовсю теряют очки, и у петербуржцев появляется шанс уже на старте сезоне оформить внушительный отрыв. Этот запас прочности позволит ему в дальнейшем прибегать к ротации и экономить силы. Не готов назвать «Зенит» чемпионом, хотя сейчас у него примерно та же ситуация, что была у «Спартака». Но нужно сказать, что к такому исходу сезона всё и идет. По составу, игре, настрою петербуржцы достойны считаться главными фаворитами сезона. К тому же конкуренты осенью будут задействованы в еврокубках, так что все будут в равных условиях. Если чемпионат будет развиваться такими темпами, то к зимнему перерыву у «Зенита» будет очень большой отрыв", — приводит слова Бубнова Sportbox.