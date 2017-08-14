Вальверде: надеюсь, Деулофеу преуспеет в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о перспективах нападающего Херарда Деулофеу в каталонском клубе. Наставник сине-гранатовых подчеркнул, что связывает надежды с этим футболистом.
«Это футболист, который не сдаётся и умеет находить своё место на поле. Надеюсь, он преуспеет в «Барселоне». Деулофеу играет в нашей команде и должен попытаться сделать это», — приводит слова Вальверде Marca.
Деулофеу является воспитанником «Барселоны», из которой в 2015 году он перешёл в «Эвертон». Вторую половину минувшего сезона футболист провёл на правах аренды в «Милане».