Федотов получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенита» с «Ахматом»

Арбитр Игорь Федотов получил неудовлетворительную оценку за работу на матче шестого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0), который состоялся 13 августа. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Инспектор матча Гаряфий Жафяров поставил Федотову оценку 7,3 (неудовлетворительно) за то, что он не удалил голкипера «Зенита» Андрея Лунева за игру рукой за пределами штрафной во втором тайме. Федотов в этом эпизоде не зафиксировал нарушения. Сам Лунев после матча заявил, что заслуживал красной карточки.
«Зенит» после шести туров с 16 очками лидирует в чемпионате России, «Ахмат» с 9 баллами идёт седьмым.
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